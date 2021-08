CPI da Covid: Vídeo mostra médicos do MS orientando tratamento ineficaz

Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)





Vídeos entregues à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid mostram médicos da força-tarefa do Ministério da Saúde orientando o uso de medicamentos se eficácia no tratamento da Covid-19. Isso teria acontecido às vésperas do colapso no sistema de saúde no Amazonas.

Em um dos vídeos, que foram divulgados nas redes sociais do senador Randolfe Rodrigues (Rede), uma médica relata um suposto caso de sucesso na utilização da Azitromicina e Cloroquina no tratamento contra a Covid-19, em Porto Feliz, São Paulo.

“O tratamento precoce era Azitromicina, Hidroxicloroquina, zinco, vitamina D. Lá eles davam até enoxaparina. Até enoxaparina tinha gratuidade. Assim, eles fizeram um trabalho muito bonito com corticoide em dose alta e tal. E aí, só de fazer isso, a cidade tem 54 mil habitantes. Até agora, do começo do Covid até agora, eles têm 20 óbitos, sendo que desses 20 óbitos, apenas 1 fez tratamento precoce, os outros 19 não fizeram tratamento precoce. E esse paciente tinha muitas comorbidades. Então, assim, é um case de sucesso ou não é?”, diz a profissional da saúde.

O vídeo é de 13 de janeiro, véspera do dia em que a capital do Amazonas, Manaus, viveu uma grave crise com o avanço dos casos de Covid-19. “Quando os manauaras, o povo de Manaus, precisava de oxigênio, mandaram em larga quantidade hidroxicloroquina”, disse Randolfe em entrevista à GloboNews.

“Os documentos chegados a CPI e agora os vídeos que foram divulgados e que foram incorporados à investigação confirmam o que nós já desconfiávamos: durante o apogeu da segunda crise, da segunda onda de pandemia no amazonas, quando os manauaras, o povo de Manaus precisava de oxigênio, mandaram em larga quantidade hidroxicloroquina. Quando se precisava de médico intensivista mandaram todos os especialistas, até psicólogo, menos médico intensivista”, finalizou Randolfe.