CPI da Covid: veja como assistir à TV Senado ao vivo e online

Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Mesa diretora da CPI da Covid

A CPI da Covid retornou neste início de agosto após o período de recesso parlamentar. A oitiva do reverendo Amilton marcou a volta da comissão (veja como foi) . Já para esta quarta-feira (3), está marcado o depoimento do coronel Marcelo Blanco. As sessões são transmitidas pela TV Senado e podem ser acompanhadas pela internet.

O canal da TV Senado transmite gratuitamente as sessões por meio da plataforma YouTube e também em seus perfis no Twitter e no Facebook. Os vídeos de sessões passadas também ficam salvos no canal do Senado no Youtube.

Você também pode acompanhar a transmissão pelo Portal iG através deste link e ler os momentos mais importantes de cada sessão.