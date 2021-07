CPI da Covid avalia convocação de Guedes após a volta do recesso parlamentar

Sophia Bernardes CPI da Covid avalia convocação de Guedes após volta do recesso parlamentar

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros , disse ao site Metrópoles que a convocação do Ministro da Economia, Paulo Guedes , é “imprescindível”. Atualmente, a comissão está acompanhando o recesso do Congresso, e retornará no início de agosto , quando o ministro deve ser ouvido, bem como o secretário de Política Econômica (SPE), Adolfo Sachsida , que também deve ser ouvido.

Falas de Guedes sobre imunidade de rebanho, e a desconsideração da pandemia no planejamento orçamentário estão entre os assuntos a serem abordados pelos parlamentares. O secretário Sachsida admitiu que todo planejamento financeiro do país foi feito sem considerar a existência de uma segunda onda da doença.

“É uma providência natural que a CPI convoque Guedes. A falta de planejamento é, na verdade, uma consequência do agravamento da pandemia no Brasil. É importante convidá-lo para resolver efetivamente o problema do ponto de vista orçamentário”, disse Renan ao Metrópoles.