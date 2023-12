CPI apura fuga e morte de cadela em Cariacica

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos contra os Animais vai investigar, em reunião nesta segunda-feira (11), a morte da cadela Nala, ocorrida no município de Cariacica depois que o animal fugiu de uma clínica onde estava internado e acabou sendo atropelado na BR-262. O caso aconteceu no sábado, 2 de dezembro.

A CPI esteve ao local e solicitou as gravações. A acareação quer saber se houve omissão do estabelecimento. “Se a cadela estava na clínica, a instituição tem responsabilidade pelo animal”, avalia a presidente do colegiado, Janete de Sá (PSB). “Com as imagens de tudo que aconteceu naquela noite, poderemos analisar a situação melhor, ouvir todos os envolvidos”, frisa.

Os acontecimentos também estão sendo investigados pela Polícia Civil depois que a dona da cachorra procurou a clínica para cobrar explicações, mas se sentiu ameaçada. Foram convocados para a reunião o proprietário da clínica, localizada em Campo Grande; o irmão dele; a médica de plantão na ocasião; e a tutora do bicho, Sâmela Celestrino.

O encontro da CPI está marcado para o Plenário Dirceu Cardoso, a partir das 18h10.

Saúde

A Comissão de Saúde programou atividades para a última semana de atividades na Ales antes do recesso. Uma dos eventos é a audiência pública para debater, com profissionais de saúde, o tema parto humanizado. A reunião será às 19 horas de quarta (12), no auditório da Câmara Municipal da Serra. O pedido partiu do deputado Callegari (PL).

“Nossa proposta tem como objetivo primário coibir a violência obstétrica e garantir a autonomia e a segurança das gestantes. É inadmissível que, no momento mais sagrado para uma mãe, ela sofra qualquer tipo de violência. Daí, a importância de se ter uma lei em vigor que assegure os direitos da grávida e de toda sua família”, assegurou o deputado.

Além disso, o colegiado vai até Vargem Alta no dia seguinte para fazer uma visita técnica ao Hospital Padre Olívio, às 15 horas. A unidade filantrópica fica no distrito de Jaciguá. A Comissão de Saúde também se reúne na terça (12), às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa.

Comenda

A sessão solene mais esperada do ano será realizada na quarta (13), no Plenário Dirceu Cardoso, a partir das 19 horas, para entrega da maior honraria do Legislativo estadual: a Ordem do Mérito Domingos Martins. Na ocasião, também serão concedidos Títulos de Cidadão Espírito-Santense. A comenda foi criada para laurear personalidades e instituições com relevantes serviços prestados à sociedade capixaba.

Agenda completa

Segunda (11)

9h – Agenda do presidente: Inauguração da usina de briquete – participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mineradora Vale

13h30 – Reunião da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

18h10 – CPI dos Maus-Tratos contra os Animais – Plenário Rui Barbosa

19h – Sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia – Plenário Dirceu Cardoso

Terça (12)

9h – Reunião da Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

9h – Reunião da Comissão de Cultura – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

10h – Reunião da Comissão de Segurança – Plenário Dirceu Cardoso

11h – Reunião da Comissão de Direitos Humanos – Plenário Judith Leão Castello Ribeiro

13h30 – Reunião da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

19h – Audiência pública da Comissão de Saúde. Tema: “A Luta pela Humanização do Parto” – Auditório da Câmara Municipal da Serra

19h30 – Sessão solene em homenagem às relações entre Brasil & Israel – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta (13)

14 horas – “Conexões Sustentáveis Agenda 2030 em Debate” – Evento da Escola do Legislativo para debater os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

15h – Visita técnica da Comissão de Saúde ao Hospital Padre Olívio – Vargem Alta

14h30 – Sessão solene em homenagem ao 25° ano de Inclusão do ES na Superintendência do Desenvolvimento do Noroeste (Sudene) – Plenário Dirceu Cardoso

19h – Sessão Solene para entrega de Títulos de Cidadão Espírito-Santense e Ordem do Mérito Domingos Martins – Plenário Dirceu Cardoso

Quinta (14)

8h às 19h – Seminário para discutir a 1ª Lei de Qualidade do Ar – Plenário Rui Barbosa

9h – “Conexões Sustentáveis Agenda 2030 em Debate” – Evento da Escola do Legislativo

14h- Sessão solene – 18° Edição da Cantata de Natal – Plenário Dirceu Cardoso

Sexta (15)

12h30 – Agenda do presidente: Entrega de Título de Cidadão Espírito-Santense ao secretário especial da Receita Federal. Local: sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória

14h – Sessão especial sobre a importância da profissão das doulas na assistência às gestantes – Plenário Dirceu Cardoso

15h30 – Agenda do presidente: Inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. presença do Presidente Lula. Local: Rodovia do Contorno

