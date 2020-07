CPI aprova convocação de presidente da Renova

.

O deputado Pastor Marcos Mansur (PSDB) cobrou ajuda do governo do Estado aos trabalhadores das cooperativas de transporte escolar, Mansur sugeriu a contratação dos profissionais para deslocamento de servidores do sistema público de saúde do Espírito Santo durante a pandemia do novo coronavírus. O pedido de socorro do deputado ao Executivo aconteceu na sessão virtual desta segunda-feira (27).

Mansur, que é presidente da Comissão de Cooperativismo da Assembleia Legislativa (Ales), juntamente com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) tem dialogado com os trabalhadores do segmento em busca de soluções para a categoria que sofre com a paralisação das aulas presenciais e com a incerteza de retorno ainda este ano.

Segundo ele, os cooperados alegam que não conseguiram ser inseridos em nenhum programa emergencial do governo federal e estão desamparados. O parlamentar acredita que a medida poderia amenizar o problema, gerar sustento aos transportadores e ajudar na logística de combate à Covid-19 no Estado.

De acordo com o deputado, vários projetos já foram entregues à Casa Civil, mas o Colegiado ainda não obteve nenhuma resposta sobre essa demanda. “Eu não tenho mais argumentos para levar a esses profissionais nem mesmo para a OCB. Essas pessoas estão vivendo desesperadas, porque não conseguiram se readequar no mercado nem conseguem ser contempladas por programas federais. A minha fala hoje é de desespero, de quem implora ao Poder Executivo por uma resposta”, disse.

“Essa é uma situação de extrema urgência. Estamos tratando dessa pauta desde março, e o trabalho tem sido intenso e incansável. Não adianta lutarmos por isso e não obtermos nenhuma resposta por parte do Governo. Essas famílias precisam de soluções, porque muitas já passam necessidade”, afirmou o vice-presidente da Comissão, Alexandre Xambinho (PL).