CPFL aprova pagamento de R$ 1,7 bilhão em dividendos; saiba quem pode receber

Nesta quinta-feira (12), a CPFL Energia (CPFE3) aprovou o pagamento de R$ 1,730 bilhão em dividendos aos acionistas. Portanto, o valor por ação ordinária estabelecido é de R$ 1,501834847.

Contudo, com o desconto de 15% do imposto de renda, cada ação passa a valer R$ 1.27655961995. A data do pagamento ainda não foi divulgada, apesar disso, a empresa garantiu que o deve ocorrer até dia 31 de dezembro deste ano.

“O pagamento de dividendos será efetuado em data específica a ser oportunamente informada aos acionistas e ao mercado. Sem a aplicação de atualização monetária ou incidência de juros entre a data de declaração e a data do efetivo pagamento”, diz o documento.

Nesse sentido, os acionistas que possuem o direito de receber os dividendos da CPFL Energia são aqueles que tiverem ações compradas até dia 31 deste mês.

Logo, com início de setembro, os ativos passam a ser negociados “ex-juros“. Isto é, os acionistas não atribuem o direito de receber os proventos da CPFL.

