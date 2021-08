Coxa pronto para pegar o Goiás

O Coritiba encerrou na tarde desta quinta-feira (05), no Centro de Treinamento Bayard Osna, a preparação para enfrentar o Goiás, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Couto Pereira nesta sexta-feira, às 19h30.

A comissão técnica coxa-branca teve apenas uma atividade de campo com o elenco todo após a partida contra o Brusque. O técnico Gustavo Morínigo poderá contar com os retornos de Val e Natanael, que estavam suspenso na última rodada.

Confira os relacionados:

Goleiros

Alex Muralha e Wilson

Defensores

Guilherme Biro, Henrique, Igor, Luciano Castan, Natanael, Nathan Ribeiro, Romario e Wellington Carvalho;

Meio campistas

Bernardo, Jhony, Matheus Sales, Robinho, Val, Valdeci e Willian Farias

Atacantes

Edson, Guilherme Azevedo, Igor Paixão, Léo Gamalho, Rafinha e Waguininho.

Confira imagens da atividade: