Reprodução: Alto Astral Cow Print: saiba compor looks estilosos com a estampa do momento!

Se você acompanha todas as novidades do mundo da moda, sabe que a maioria das tendências que surgem atualmente são conduzidas pela Geração Z. Dessa forma, com a reciclagem cada vez maior de algumas padronagens dos anos 1990 e 2000, surgiu (de novo) o animal print. Mas não pense que são apenas estampas de oncinha, ok? A última da vez é a Cow Print , a famosa estampa de vaca.

Invadindo não só as peças de roupa, mas até mesmo as nail arts, a estética garante uma produção mais chic e, em simultâneo, divertida. O esquema é saber adapta-lá para o seu estilo e se jogar de cabeça na criação.

Sendo assim, para dar um “up” no seu estilo, que tal se arriscar na “nova” estampa que está conquistando o coração (e o guarda-roupa) das fashionistas? Desde acessórios até calças, saiba qual combina mais com você! Confira:

Conjunto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Blending Goddess (@pizzagoddessxo)

Se você quer aderir à moda aos poucos, as regatas de vaca são definitivamente por onde você deve começar! Elas são versáteis e delicadas, basta ter criatividade na hora de montar o outfit.

Além disso, combine com outra grande tendência, as bolsas baguettes. Para quem for mais ousada, aposte na mesma padronagem e deixe seu look combinando.

Comprimento mini

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Turboli (@monicaturboli)

Nos dias mais amenos, nada melhor do que vestir peças fresquinhas que deixam a pele a mostra. Por isso, o ideal é apostar nas saias de vaquinha, visto que trazem leveza sem passar completamente batido.

Oversized

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elly Stephenson (@jelllyelly) Você viu?

Looks divertidos são se dão bem em qualquer ocasião. Por isso, para montar uma produção inspirada no street style , combine suas calças de cow print com uma t-shirt oversized . Aposte também nos acessórios chunky para o seu look ficar o mais trendy possível.

Bucket Hat

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miabia (@oopsitsmia1211)

Queridinho do street style , o bucket hat ainda faz sucesso ao ser um acessório statemant para mudar toda a sua produção. Se você quer um look super trendy , o pulo do gato é apostar numa calça wide leg.

Muito além do preto e branco!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jazzmin Douglas (@jazzmin_douglas)

Para quem pretende sair totalmente da zona de conforto, deixe de lado clássico B&W e aposte numa paleta de cores diferenciada.

Nail Art

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samantha 🌹 (@samrosenails)

A estampa da vez invadiu até mesmo as nossas mãos! Para quem decidiu se jogar na padronagem, fazer uma francesinha de vaquinha pode ser uma boa pedida para um charme extra.