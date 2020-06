COVID | São Mateus registra mais uma morte e chega a quase 300 casos, segundo Governo do ES

Denuncia de moradores levou policiais militares a interditarem um baile funk que estava sendo realizado na madrugada deste sábado na rua Bueno Aires, Bairro Vila Nova, em São Mateus. O dono do estabelecimento, de 58 anos, foi detido e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil.

De acordo com a PM, os militares da Força Tática foram ao bairro para verificarem denúncias que informavam a realização de um Baile Funk, por volta de 1h30. No local os policiais constataram uma grande aglomeração de pessoas.

Fora dada ordem para que as pessoas deixassem o local, sendo de imediato obedecidas, porém na saída das pessoas, os policiais foram agredidos por latas de cerveja e não foi possível avistar o agressor, sendo necessário o uso de gás de pimenta.

Após a retiradas das pessoas, os policiais fizeram contato com o proprietário do estabelecimento, o senhor E V D S, que informou ter alugado o espaço do bar pelo valor de R$250,00, para um travesti de codinome R, posteriormente identificado como J C Q D S, onde realizava a sua festa de aniversário.

O proprietário não possui alvará de funcionamento, foi cientificado diversas vezes sobre a realização de eventos, desobedeceu ao Decreto Municipal sobre a Pandemia do COVID-19 e o Código de Postura da Cidade de São Mateus/ES. Os policiais estimaram que cerca de 150 pessoas frequentavam o local. O senhor E foi conduzido à 18ª Regional de São Mateus e entregue à autoridade Competente de Plantão.