Covid: PL fixa meta diária para realização de testes

.

O deputado Vandinho Leite (PSDB) apresentou o Projeto de Lei (PL) 338/2020, que estabelece metas diárias de testagem para a Covid-19, que devem alcançar 0,1% da população. O objetivo, segundo o parlamentar, é mapear e antecipar tratamentos precoces para o combate à pandemia.

Conforme a iniciativa, que passará pelo crivo das comissões de Justiça, Saúde, Educação e Finanças, o Estado poderá assinar convênios e parcerias público-privadas para otimizar os exames.

Diz ainda a matéria que o percentual previsto deverá ser aplicado em todos os municípios capixabas.

Os dados estatísticos dos testes em massa deverão ser compilados e disponibilizados em tempo real no portal da Assembleia Legislativa (Ales).

Profissionais de saúde

O PL estabelece também testagem quinzenal dos profissionais de saúde que atuam no Espírito Santo. Essa ação independeria da apresentação de sintomas dos sintomas da Covid-19.

Caso a proposta se torne lei, entraria em vigor na data de sua publicação em diário oficial, e a Secretaria de Estado da Saúde teria, depois disso, prazo de 15 dias para regulamentar a matéria.

Vandinho Leite afirma, no projeto, que em todo o mundo os países com melhor desempenho no combate à pandemia, em especial a Coreia do Sul, agiram de forma preventiva com testagens em massa.

No Brasil, disse ele, o estado de Santa Catarina, que tem priorizado os testes, não registrava mortes por Covid-19 há mais de um mês até a data em que o PL de sua autoria foi protocolado.

“O custo da execução desse projeto de lei é mais barato do que o de aumento do número de vagas nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) no Espírito Santo. Se a doença for detectada no início, haverá menos pacientes nas UTIs”, observa o parlamentar.