Covid: Brasil atinge marca de 370 milhões de vacinas aplicadas

Com o novo marco, o país chega a aproximadamente 93% da população acima de 12 anos de idade vacinada com ao menos uma dose

O Brasil atingiu, nesta quinta-feira (10/2), a marca de 370 milhões de vacinas contra a Covid-19 aplicadas na população. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde durante esta tarde.

De acordo com o órgão, com o novo marco, o país chega a aproximadamente 93% da população acima de 12 anos de idade vacinada com ao menos uma dose. Além disso, segundo a pasta, 86% do grupo apto já completou o esquema de imunização.

Dose de reforço

Apesar do avanço na aplicação da primeira e da segunda dose das vacinas, o país ainda tem baixa cobertura em relação à dose de reforço. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 54,9 milhões de pessoas já podem receber a aplicação extra, mas ainda não retornaram aos postos de saúde.

O tema foi ressaltado pelo ministro Marcelo Queiroga na manhã desta quinta-feira, em conversa com a imprensa. De acordo com o cardiologista, a ampliação do reforço vai “fazer a diferença” no enfrentamento da pandemia.

“Em primeiro lugar, é fundamental avançar na dose de reforço, isso é o que vai fazer diferença. O Brasil tem uma cobertura em torno de 30% de dose de reforço, que nós precisamos ampliar”, afirmou.