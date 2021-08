Covid-19: Virada da Vacina Sampa segue neste domingo até as 17h

A cidade de São Paulo segue com a ação de vacinação ininterrupta por 34 horas para imunizar jovens entre 18 e 21 anos de idade contra a covid-19. A Virada da Vacina Sampa se encerra neste domingo, às 17h, na rede de vacinação do município.

A virada ocorre em duas etapas. No sábado (14), puderam se vacinar, das 7h às 19h, pessoas de 20 e 21 anos. A partir das 19h de sábado até as 17h deste domingo (15), a imunização está aberta também para o público de 18 a 21 anos. Ao todo, são esperadas cerca de 600 mil pessoas.

A ação da Secretaria Municipal da Saúde tem como objetivo incentivar os jovens a se vacinarem, encerrando o calendário de primeira dose para adultos da cidade de São Paulo.

Durante a Virada da Vacina Sampa também é possível tomar a segunda dose. O público elegível deve procurar as unidades básicas de saúde (UBSs) e as assistências médicas ambulatoriais integradas, das 8h às 17h. A repescagem da primeira dose será retomada a partir de amanhã (16).

Madrugada

Os jovens aproveitaram a noite de sábado e a madrugada deste domingo para se imunizar. Foram aplicadas 17.566 doses de vacinas contra a covid-19 entre as 17h de sábado e as 7h de domingo. Foram 17.439 primeiras doses e 127 segundas doses. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde.

Nesse período, 13 drive-thrus e três megapostos foram utilizados para a aplicação dos imunizantes. Os postos que mais ministraram vacinas foram os drives-thrus do Anhembi (1.825 doses), do Shopping Anália Franco (1.779) e da Arena Corinthians (1.584).

No sábado, até as 19h, haviam sido aplicadas 268.770 doses, sendo 215.029 primeiras doses, 53.734 segundas doses e sete doses únicas.

Balanço

No total, a capital paulista ultrapassou a aplicação de 12 milhões de doses desde o início da campanha de vacinação, em fevereiro. Até as 7h30 deste domingo, foram aplicadas 8.592.308 primeiras doses, 3.420.958 segundas doses e 318.892 doses únicas, totalizando 12.331.158.

Com esses números, a cidade alcançou 96,5% da população vacinada com a primeira doses ou dose única e 40,5% com a segunda dose ou dose única.

De Olho na Fila

Neste domingo, a ferramenta De Olho na Fila ultrapassou os 20 milhões de acessos desde o seu lançamento, em 15 de julho. A ferramenta possibilita que o cidadão faça a melhor escolha de horário e local para ser imunizado, de acordo com movimento nos postos. Na página também é possível verificar, desde 30 de julho, quais vacinas estão disponíveis em cada unidade para a aplicação da segunda dose.