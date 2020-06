COVID-19 | São Mateus ultrapassa marca de 450 casos; Guriri tem 112

A Vigilância Epidemiológica de São Mateus divulgou mais um boletim na tarde desta quinta-feira (18) e confirmou mais 18 casos positivados de Coronavírus no Município.

São Mateus tem 432 casos de Covid-19 e 2.149 notificados. Destes, 646 foram descartados, 741 casos suspeitos em investigação, 330 casos encerrados, 251 curados e 13 óbitos.

O Balneário de Guriri chega a 105 casos e lidera as estatísticas seguido do Sernamby com 34 e Cohab com 21.

O sexo feminino tem 239 e o masculino 193 casos. A taxa de letalidade está em 3%.