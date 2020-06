COVID-19 | São Mateus tem 471 casos confirmados e 800 suspeitos; curados são 275

Somente no mês de junho foram registrados 228 casos de coronavírus e 10 óbitos.

São Mateus é o quinto município no ranking de mais pacientes infectados com a Covid-19 fora da região Metropolitana e o mês de junho está sendo de muita apreensão para os moradores e autoridades devido ao crescente número de casos positivados que quase dobraram desde o início do mês.

Na última publicação da Secretaria estadual de Saúde (SESA) neste sábado (20), no site do coronavirus, foram confirmados mais 11 casos. O Município tem 463 casos confirmados, 758 casos suspeitos em investigação, 274 curados e 13 óbitos.

No início de junho, o Município tinha 235 casos confirmados e três óbitos. Neste sábado (20), os casos já somam 463 confirmações e 13 óbitos.

No último final de semana a Prefeitura atendendo Notificação Recomendatória do Ministério Público realizou ações de prevenção e instalou barreira sanitária na Rodovia Othovarino Duarte santos e também proibiu o acesso das pessoas nas areias da praia para tentar frear o número de casos e aglomeração no Balneário que já acumula 112 casos da doença.

A taxa de letalidade é de 2,81%. Os casos do sexo feminino já acumulam 258 enquanto o masculino 205. A faixa etária com maior incidência com 139 casos é a de 30 a 39 anos.

OUTRO LADO

O município de São Mateus vai intensificar as ações de prevenção à doença com barreiras sanitárias nos bairros como Santo Antônio, Cohab, Sernamby, Centro, Guriri e na região do interior como Nestor Gomes, Nova Lima, e assentamentos. Foi o que adiantou neste domingo o secretário de Saúde Henrique Luiz Folador.

Segundo ele, as barreiras sanitárias serão itinerantes e que, somente no Bairro Santo Antônio serão em três dias. Haverá também barreira no centro de Guriri, balneário onde se registrar o maior número de contaminados pela Covid-19.

“Vamos intensificar nossas ações, lembrando que em momento algum deixamos de cumprir o que o Governo do Estado determinou”, explicou o secretário.