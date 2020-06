COVID-19 | São Mateus tem 284 casos confirmados; Balneário de Guriri soma 75

Em mais um dia de ruas movimentadas São Mateus acumulou mais 08 casos de covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal, divulgou no início da noite desta sexta-feira (05) mais um boletim aonde o município tem 1425 casos notificados com suspeita da doença.

Desses, 415 foram descartados, 492 casos suspeitos em investigação, 234 casos encerrados, 284 casos confirmados, 169 curados e 03 óbitos.

O balneário de Guriri continua liderando com 75 casos, seguido do bairro Sernamby com 17, Cohab com 16 e Boa Vista com 15.

Os casos do sexo feminino são 156, enquanto o masculino tem 128.