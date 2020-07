COVID-19 | São Mateus tem 23 mortes e 866 casos, Guriri soma 193

Uma senhora de 53 anos, moradora de Santa Maria, interior do município foi a 23ª vítima fatal do coronavírus em São Mateus. A idosa era portadora de doença cardiovascular crônica e ficou internada primeiro na enfermaria e desde o último dia 30 foi encaminhada para a UTI. A confirmação da doença se deu por RT-PCR na última segunda-feira (06).

Com a atualização de casos, divulgado no início da noite desta sexta-feira (10) pela Vigilância Epidemiológica, São Mateus chegou a 866 confirmações de covid-19. Ao todo, foram registrados, 3.650 casos notificados. Destes, 1.050 foram descartados, 1.094 são suspeitos em investigação, 640 foram encerrados, 475 foram curados e há 23 óbitos.

Dos casos suspeitos, 1.070 estão em isolamento domiciliar e 24 em tratamento hospitalar.

Guriri a cada dia se aproxima dos 200 casos, o Balneário já registrou 193 confirmações e continua na frente com a maior incidência de infectados. Em segundo lugar, aparece o Bairro Sernamby com 70 casos e logo depois o Boa vista com 48.

A taxa de letalidade é de 2,62%. A sexo feminino aparece com 492 casos, enquanto o masculino apresenta 386. A faixa etária com o maior número de pessoas infectados é a de 30 a 39 anos com 223. O isolamento médio é de 44,81%. Nos dias úteis a taxa não ultrapassa 41%.