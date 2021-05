Covid-19 | São Mateus se aproxima de 10 mil casos e acumula 207 mortes

O Município de São Mateus registrou três mortes em decorrência do novo coronavírus nos primeiros dias do mês de maio. Os dados são do painel Covid, gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Segundo dados do painel, as vítimas são moradoras dos Bairros Cacique, Aviação e Centro. Ainda de acordo com o site, um óbito foi registrado no domingo (02), e a vítima tinha entre 70 e 79 anos. As outras mortes foram registradas na segunda-feira (03) e as vítimas tinham faixa etária entre 40 a 49 e 50 a 59 anos.

São Mateus chegou a 9.853 casos com 207 mortes desde o início da pandemia. Ao todo, foram 34.714 casos notificados, 28.509 testes realizados, 15.410 foram descartados, 9.451 suspeitos e 9.335 foram curados. A taxa de letalidade é de 2,1%.

O balneário de Guriri segue liderando com 1.906 casos, seguido do Sernamby com 682 e Rancho de Telha que tem 543. Os casos do sexo feminino lideram com 5.137 e o masculino acumula 4.716 casos