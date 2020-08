COVID-19 | São Mateus se aproxima de 1.400 casos; Sernamby tem 128

Internautas e moradores estão cobrando das autoridades competentes e também da Vigilância Municipal Sanitária uma fiscalização nos ‘bailes funks’ que estão sendo realizados no condomínio Villages, no bairro Litorâneo. Fotos e vídeo foram enviados nas redes sociais do FA NOTÍCIAS.

Moradores denunciam que as festas clandestinas acontecem nos finais de semana e só termina ao amanhecer. É comum presenciar menores de idade fazendo uso de bebidas alcoólicas, ostentando arma de fogo e usando drogas, além do barulho insuportável dos diversos carros de som.

Outras festividades estão programadas para a noite desta sexta-feira (31) e sábado (01).

O Villages é composto por vários blocos habitacionais e tem aproximadamente 500 unidades provenientes do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida e não conta com o sistema de vídeo monitoramento, o que dificulta identificar os meliantes.

Ainda de acordo com as mensagens enviadas, internautas relatam que ao ligar para o 190 da Polícia Militar, são informados que os militares só podem ir ao local se o denunciante acompanhar a ocorrência.

Outra preocupação de quem mora no residencial é em relação a Covid -19, pois o número de casos confirmados vem crescendo diariamente e durante as festas existem muitas aglomerações e a maioria não faz uso de máscaras.

Por fim, a comunidade solicita das autoridades que olhem com carinho as reivindicações, pois estas festividades estão atrapalhando o dia a dia dos moradores da localidade.

OUTRO LADO:

Em Nota, a Assessoria de Comunicação do 13° Batalhão de Polícia Militar, informa que todas as ligações recebidas pelo telefone 190 são despachadas para atendimento das viaturas.

Que a presença do solicitante não se faz necessária em caso de baile funk ou de aglomeração de pessoas, pois tais eventos estão em desobediência a legislação específica voltada para o combate a proliferação da Covid-19.

Por fim, a Polícia Militar solicita que o cidadão continue informando sobre a realização destes acontecimentos/aglomerações, se possível com prévia antecedência, para que possa tomar as providências legais.

A reportagem do FA NOTÍCIAS enviou um e-mail para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura e até a publicação da matéria não obtivemos resposta.

Caso a Comunicação da Prefeitura responda o e-mail, iremos atualizar a matéria.

Assista ao vídeo com jovens portando arma de fogo: