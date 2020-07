COVID-19 | São Mateus registra mais 4 óbitos e tem 1.190 casos confirmados

São Mateus registrou mais 4 óbitos por Covid-19

O Município de São Mateus chegou a 1.190 casos confirmados e 4.729 notificados na tarde desta quinta-feia (23). Destes, 1.378 foram descartados, 1.258 são suspeitos em investigação, 903 foram encerrados, 760 foram curados e há 35 óbitos. Os dados são da Vigilância Municipal de Saúde

Uma senhora de 57 anos, moradora do Bairro Pedra D’água. Estava internada desde o dia 06, chegou a ser transferida para UTI. Testou coronavírus no último domingo (19) e faleceu nesta quinta-feira (23).

A outra vítima do sexo feminino, tinha 64 anos morava no bairro Morada do Ribeirão, internou no último sábado já tinha testado positivo e faleceu hoje.

Do sexo masculino também foram registrados dois óbitos. Um homem, morador do Sernamby, tinha 45 anos, estava internado na UTI desde o dia 29, confirmado para covid-19 no dia 30 por RT-PCR veio a óbito nesta quarta-feira (22).

O outro morava no Balneário de Guriri, tinha 60 anos, estava internado desde o último dia 10, já tinha confirmado positivo e faleceu nesta quinta-feira.