COVID-19 | São Mateus registra mais 2 óbitos; total de mortes chega a 68

Foi confirmada mais duas mortes por Coronavírus nesta terça-feira (01) em São Mateus.

O município que está classificado como Risco alto na Matriz do Governo do Estado, chegou a 2.743 casos confirmados de Coronavírus. Ao todo, o município tem 9.565 casos notificados, destes 2.958 foram descartados, 2.233 são suspeitos em investigação, 1.631 foram encerrados, 2.229 foram curados ficando com um percentual de cura de 81,2% e há 68 óbitos confirmados.

Dos casos suspeitos, 2.211 estão em isolamento domiciliar e 22 em tratamento hospitalar.

Uma moradora de 66 anos, residente no Bairro Porto, portadora de doença cardiovascular e diabetes melllitus, moradora do bairro Porto. Foi internada no dia 29, confirmada para Coronavírus-19 no dia 31 por teste rápido, indo a óbito no mesmo dia.

A outra vítima fatal é um morador do Bairro Vitória, 85 anos, portador de doença cardiovascular crônica, morador do bairro Vitoria. Ele estava internado desde o dia 19, confirmado para Covid-19 no dia 29 por RT-PCR, indo a óbito nesta segunda-feira (31).

A taxa de letalidade da doença aumenta e é de 2,5%. A localidade do Rancho de Telha, onde está instalado o Centro de Detenção Provisória (CDP) e a Penitenciária Regional de São Mateus lidera com 486 casos.

Guriri segue em primeiro lugar no número de mortes. No Balneário foram registrados 14 óbitos.