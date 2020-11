Covid-19 | São Mateus registra mais 14 casos

A décima edição do Simpósio do Produtor de Conilon irá acontecer em 16 de setembro de 2021, com tema e programação a serem definidos no início do próximo ano. O anúncio foi feito pelo coordenador geral do evento, o professor da Ufes Fábio Luiz Partelli.

Foram nove edições, sendo oito realizadas de forma presencial com grande participação engenheiros agrônomos, estudantes de engenharia agronômica e técnicos em agropecuária, além de centenas de agricultores.

O Simpósio deste ano, em formato online, contou com mais de 30 mil acessos. Também na última edição, em setembro, foi impresso o livro alusivo ao evento. Ao longo de nove edições, foram impressos e distribuídos 8.600 exemplares. Para 2021, a meta é alcançar 10.000 livros, com a impressão de 1.400 exemplares relativos à 10ª edição.

Segundo Partelli, a expectativa é que o 10º Simpósio do Produtor de Conilon seja realizado de forma presencial, mas a organização também está preparada para fazê-lo totalmente online, misto ou presencial. “Nossos apoiadores serão lembrados em diversos momentos, antes de depois do evento como aconteceu nos anos anteriores”, disse.