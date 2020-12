Covid-19 | São Mateus registra 128 novos casos nesta quinta-feira (17)

O Município mateense registrou mais 128 novos casos de covid-19 confirmados nesta quinta-feira (17), conforme foi divulgado no Painel Covid do Governo do Estado. Com isso, o total de infectados subiu para 4.496 casos desde o início da pandemia.

A taxa de letalidade é de 2,2%. Ao todo, foram notificados 18.433 casos notificados, destes 7.713 foram descartados, 1.726 são suspeitos em investigação, 4.498 foram encerrados, 3.880 foram curados e há 98 óbitos confirmados. O percentual de cura do Município é de 86,2%. Dos casos suspeitos, 1.704 estão em isolamento domiciliar e 22 em tratamento hospitalar.

São Mateus está classificado no risco moderado na Matriz de Risco do Governo do Estado, desde a última segunda-feira (14) e algumas restrições passaram a valer, como a redução do horário de bares e restaurantes até as 22 horas, de segunda a sábado e domingo até as 16 horas. Após este horário, apenas no sistema delivery.

Internautas e moradores, relatam que é comum presenciar estabelecimentos descumprindo estas restrições por todos os bairros da Cidade e também no Balneário de Guriri.

FALTA DE FISCALIZAÇÃO

Maria da Penha, 53 anos, moradora do Bairro Boa vista, disse que está muito assustada e com medo, pois não existe nenhuma fiscalização por parte dos órgãos competentes e entende que a situação vai ficar incontrolável, principalmente devidos às festas de final de ano.

Morador do Guriri, José Luiz, 48 anos, disse que cansou de ligar para a Prefeitura pedindo que seja feita uma fiscalização no Balneário, onde é comum ver pessoas sem máscaras, além de bares, restaurantes e praias lotadas. José disse ainda que com a maior preocupação é que o verão está se aproximando e Guriri é um dos locais mais procurados pelos turistas.

ROBERTO SILVARES

Ainda de acordo com os dados do Painel Covid, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares está com todos os leitos da Unidade Terapia Intensiva (UTI) ocupados com pacientes de coronavírus. A taxa de ocupação da enfermaria é de 83,78% e tem apenas 06 vagas disponíveis.

PREFEITURA

O Secretário Municipal de Saúde, Henrique Follador, disse a reportagem que a municipalidade vem trabalhando arduamente e que a população precisa se conscientizar que a pandemia ainda não acabou e continuar tomando todos os cuidados na prevenção.