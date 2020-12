Covid-19 | São Mateus registra 100 novos casos e 1 óbito nas últimas 24 horas

A quantidade de novos casos de coronavírus em São Mateus continuam aumentando a cada dia em passos largos.

Nas últimas 24 horas, o Município mateense registrou um aumento de 100 novos casos, passando de 4.298 para 4.398, segundo dados do Painel Covid do Governo do Estado.

O número de mortes também subiu e a cidade está próximo de alcançar a marca de 100 casos. Já foram registrados 98 mortes pela covid-19. A taxa de letalidade é de 2,2%.

A vítima que veio a óbito nesta terça-feira (15), tinha de 71 anos, portador de doença cardiovascular crônica, tabagista e obesidade. Morador do Bairro Chácara do Cricaré, foi para Coronavírus no dia 16 por critério clínico-epidemiológico, internado desde o dia 30 de novembro.

Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, o Município está com um índice alto em casos ativos. No pico da pandemia, São Mateus registrou mais de 1 mil casos ativos. A média no mês de novembro era de 50. Em de dezembro foram registrados 313 novos casos

Desde o início da pandemia, foram 18.296 notificações, 7.680 descartados, 6.218 suspeitos e 3.879 curados.

O Balneário de Guriri lidera com 820 casos positivos, seguido do Rancho de Telha com 502 e do Bairro Sernamby com 294. O número de pessoas infectadas é maior no sexo masculino com 2.217. No feminino são 2.181.