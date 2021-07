Covid-19 | São Mateus permanece mais uma semana no risco baixo

O novo Mapa entra em vigência na segunda-feira (26) e vai até o domingo (01).

O Município de São Mateus vai permanecer mais uma semana no risco baixo. O Governo do Estado apresentou no início da noite (23), o 65º Mapa de Risco Covid-19.

Em mais uma atualização do Mapa de Risco feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (16), São Mateus contabiliza 46.970 casos notificados com suspeita de Coronavírus. Destes, 12.945 são casos confirmados, 22.574 foram descartados, 1.255 são suspeitos em investigação, 10.143 são casos encerrados que foram diagnosticados apenas como sintomas gripais, há 12.483 curados e 268 óbitos.

Dos casos suspeitos, 1.223 estão em isolamento domiciliar e 32 em tratamento hospitalar. No Município o percentual de cura é de 94,1% e o de letalidade é de 2,1%. Os casos do feminino somam 6.835, enquanto o masculino tem 6.109 confirmações.