COVID-19 | São Mateus chega a 90 mortes e quase 4 mil casos confirmados

São Mateus chegou a marca de 90 óbitos nesta sexta-feira (04).

O Município mateense registra 3.987 casos confirmados, 16.979 casos notificados, destes 7.346 foram descartados, 1.192 são suspeitos em investigação, 4.454 foram encerrados, 3.708 foram curados e há 90 óbitos confirmados.

O percentual de cura do Município é de 94,7%. Dos casos suspeitos, 1.171 estão em isolamento domiciliar e 21 em tratamento hospitalar. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.

A vítima fatal registrada nesta sexta-feira (04) é de um morador do Bairro Cohab (Forno Velho), 69 anos. Foi internado no dia 11 de novembro, confirmado para Covid-19 no dia 27 por teste rápido.

A taxa de ocupação dos leitos para pacientes de coronavírus no Hospital Estadual Roberto Arnizault Silvares está em 71,43%. Na enfermaria, dos 29 leitos existentes, 16 estão ocupados. Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 19 dos 20 leitos estão ocupados com pacientes graves da doença.

GERAL Casos Notificados 16.979 Casos Descartados 7.346 Casos Suspeitos 1.192 Casos Encerrados 4.454 Casos Confirmados 3.987 DOS CASOS CONFIRMADOS Curados 3.708 Percentual de Cura 94,7% Óbitos 90 DOS CASOS SUSPEITOS Em Tratamento Hospitalar 21 Em Isolamento Domiciliar 1.171 *Critério laboratorial e clínico-epidemiológico

*Fonte: Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal