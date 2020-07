COVID-19 | São Mateus chega a 20 óbitos e 781 casos confirmados

O município de são Mateus chegou a marca de 20 mortes por covid-10 na tarde desta terça-feira (07). A vítima é uma paciente do sexo feminino de 83 anos , moradora do Centro e era portadora de doença pulmonar crônica e doença renal crônica. Estava hospitalizada na Unidade Terapia Intensiva no dia 26 de junho e foi confirmada coronavírus por teste rápido no dia seguinte.

Com a atualização dos casos, São Mateus chegou a 781 casos confirmados de Coronavírus. Ao todo, o Município tem 3.329 casos notificados, destes 990 foram descartados, 1.000 são suspeitos em investigação, 558 foram encerrados, 379 foram curados e há 20 óbitos confirmados.

Dos casos suspeitos, 978 estão em isolamento domiciliar e 22 em tratamento hospitalar.