COVID-19 | São Mateus chega a 1.291 casos confirmados

Começou nesta segunda-feira (27) em 11 bairros de São Mateus e em Itauninhas e Nestor Gomes (KM 41), o Inquérito Sorológico, que realizará testes rápidos de Coronavírus em 2.552 pessoas. Os testes são aplicados com a finalidade de entender a prevalência e a progressão da doença, e faz parte da estratégia de enfrentamento da pandemia do Coronavírus

O teste é promovido Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e nesta fase o município mateense também foi contemplado. A ação terá três etapas: esta primeira segue até a quarta-feira (29) e as próximas fases devem acontecer num intervalo de 15 dias.

Cerca de 65 profissionais da Saúde estão participando da ação. O resultado do exame do participante pode sair em poucos minutos. Já o relatório final, com a análise dos dados, será divulgado depois de cada etapa.

Localidades: Itauninhas; KM 41 (Nestor Gomes); Guriri; Bonsucesso; Ayrton Senna; Vila Nova; Cacique; Aviação; Village; Esplanada (Seac),;Ideal; Forno Velho (Cohab) e Boa Vista.