Covid-19: Rússia prepara aprovação de segunda vacina, diz vice-premiê

Arquivo pessoal/Bárbara Saleh A mega explosão aconteceu no principal porto de Beirute.

Militares do Líbano e da França estão trabalhando na remoção de escombros do porto de Beirute, que foi atingido por uma grande explosão em agosto. Segundo os trabalhadores, o material já retirado equivale, em peso, à Torre Eiffel.

Segundo o tenente Paulin, que é responsável pela operação, forma necessários quatro dias para remover 8 mil toneladas de cimento e aço. De acordo com ele, essa quantidade “é equivalente ao peso da Torre Eiffel”.

A explosão que atingiu o porto deixou mais de 180 mortos e 6.500 feridos. Além disso, ela reduziu a capacidade de operação do porto da cidade, principal responsável pela importação no país. Atualmente, o porto opera com cerca de 45% da capacidade.

A tragédia aconteceu em decorrência da explosão de uma grande quantidade de nitrato de amônio que estava no porto. Dez dias depois da explosão, um navio da Marinha francesa chegou a Beirute com ajuda humanitária e maquinário para ajudar na limpeza.