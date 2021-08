Covid-19: Rio vacina jovens de 18 a 22 anos na próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou hoje (13) que vai vacinar contra covid-19 os jovens de 18 a 22 anos na próxima semana. Para segunda-feira, (16), está prevista a vacinação de quem tem 22 anos; na terça-feira, será a vez dos de 21 anos; na quarta, quem tem 20 anos; na quinta- feira , quem tem 19 anos e, na sexta, quem está com 18 anos de idade.

Amanhã os jovens de 23 anos receberão a primeira dose. Os postos de imunização da prefeitura do Rio vão estender o horário de aplicação da vacina em uma hora a mais: o atendimento será das 8 às 17h.

Mais vacinas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) entrega neste sábado 725.630 doses de vacinas contra a covid-19 aos 92 municípios fluminenses. Serão distribuídas 308.880 doses da Pfizer para primeira aplicação; 183.750 doses de Coronavac para primeira e segunda etapa do esquema vacinal; e 233 mil doses de Oxford/AstraZeneca para segunda aplicação.

O município do Rio de Janeiro fez a retirada de seu lote na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, nesta sexta-feira. Amanhã, as cidades das regiões Norte, Noroeste e Costa Verde receberão as remessas por meio de dois helicópteros. As outras entregas serão feitas por caminhões e vans, com escolta da Polícia Militar.