Covid-19: Rio tem 220 mortes e 3.297 novos infectados em 24 horas

O estado do Rio de Janeiro registrou nas últimas 24 horas, 220 óbitos por covid-19. De acordo com o boletim divulgado (23) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio há, até esta ça-feira (23), 100.869 casos confirmados e 9.153 óbitos por covid-19 no estado. Há ainda 1.141 óbitos em investigação, e 293 foram descartados. Os números de no estado representam quase 20% do total de óbitos no país e quase 10% dos novos infectados.

Um estudo de monitoramento da covid-19, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), divulgado aponta que o contágio pela doença voltou a crescer depois de uma desaceleração nos últimos dias. Os dados, com data de (22) e baseado no número de pacientes que começaram a ter os sintomas até o dia , mostram que a velocidade de propagação da doença ficou em 1,39 na capital e 1,57 para o estado, ambos considerados de risco alto.

Esses dados refletem diretamente na abertura do comércio, como os shoppings centers e centros comerciais, desde a véspera do Dia dos Namorados. O prefeito Marcelo Crivella chegou a afirmar que se as taxas começarem a subir, o município poderá retroceder nas medidas de abertura gradual da economia.

Óbitos