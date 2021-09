Covid-19: Rio suspende vacinação de adolescentes por falta de doses

O calendário de vacinação contra a covid-19 no município do Rio de Janeiro foi suspenso novamente. Estava prevista para hoje (1º) a repescagem para adolescentes de 16 anos ou mais e para amanhã a imunização das meninas de 15 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a suspensão ocorreu devido à falta de entrega de doses pelo Programa Nacional de Imunizações.

Com isso, poderão comparecer aos postos hoje apenas as pessoas com 40 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência, com 12 anos ou mais. As unidades também seguem com a aplicação da segunda dose, conforme a data prevista no comprovante da primeira dose, e das pessoas em atraso para completar o esquema vacinal.

A secretaria confirmou para hoje o início da aplicação da dose de reforço nos idosos residentes em instituições de longa permanência.

De acordo com o Ministério da Saúde, chegaram ontem ao Brasil 1,1 milhão de doses da vacina da Pfizer, a única com autorização para aplicação em adolescentes. “As vacinas serão distribuídas aos estados e municípios nos próximos dias, após acerto entre representantes da União, estados e municípios, garantindo que a campanha de vacinação seja equânime em todo o país”, informou a pasta.