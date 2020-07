Covid-19 pode estar entre doenças com testagem obrigatória na doação de sangue

Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) adotou um tom conciliador com o Congresso Nacional ao discursar, na manhã desta quinta-feira (30), em um evento na cidade Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. “Ninguém governa sozinho”, afirmou.

“Quero me referir em especial à bancada (de deputados federais) da Bahia”, disse Bolsonaro . “Aqui já ouvi de parlamentares e prefeitos problemas da região, esses problemas quem vai vencer não vai ser o Jair Bolsonaro sozinho, vai ser ele e o parlamento brasileiro”.

O presidente participava da inauguração de um sistema de abastecimento de água na cidade baiana, com a participação de membros do centrão – aglomerado de políticos com grande poder em votações do Congresso.

Diferente do começo da pandemia, quando participou de manifestações que pediam o fechamento do Congresso , Bolsonaro tenta nas últimas semanas melhorar sua relação com parlamentares.

A estratégia de Bolsonaro é importante para que ele consiga aprovar projetos de seu governo no Congresso e consiga barrar uma eventual abertura de impeachment contra ele.