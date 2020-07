Covid-19: piloto Sergio Pérez testa positivo e não corre domingo na F1

A Fórmula 1 confirmou, nesta quinta-feira (30), que Sergio Pérez, da equipe Racing Point, testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). O mexicano é o primeiro piloto da categoria com resultado positivo para a doença. Com isso, Pérez não poderá participar do Grande Prêmio (GP) da Inglaterra, no circuito de Silverstone, no próximo domingo (2), e também corre o risco de ficar de fora da corrida do dia 9 de agosto, no mesmo circuito.

Na manhã de hoje (30), Sergio Pérez o resultado do primeiro teste realizado pelo piloto foi inconclusivo. Desta forma, ele já não participou das atividades previstas no circuito de Silverstone.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend’s British Grand Prix after testing positive for COVID-19

He is self-isolating and we wish him a speedy recovery

Racing Point’s driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D

— Formula 1 (@F1) July 30, 2020