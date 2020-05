COVID-19 | Novos critérios aumentarão número de cidades do ES com risco alto e moderado

.

Entre os dias 19 a 25 de maio, acontece a Semana Mundial de Doação de Leite Humano. Neste período, a Secretaria da Saúde (Sesa) participa de ações coletivas virtuais, realizada pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-Br), com todos os estados do País.

O primeiro encontro ocorreu na tarde desta terça-feira (19), quando foi lançada a campanha “Doe leite materno. Nessa corrente pela vida, cada gota faz a diferença”, do Ministério da Saúde, marcando o início das comemorações. Nesta sexta-feira (22), a Rede Capixaba do Banco de Leite Humano realizará uma apresentação com a temática “Revisando o passado, construindo o presente”, com depoimentos de profissionais da saúde e doadoras que reforçam a importância da doação de leite materno.

Este ano, entre os meses de janeiro a abril, o Espírito Santo contou com 1.037 doadoras, coletando 2.861,3 litros de leite humano e atendendo 671 recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No mesmo período de 2019, o Estado tinha 1.245 mães doadoras, 2.287,6 litros de leite e 746 bebês alimentados com leite doado.

A coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança da Sesa, a pediatra Edna Vaccari, destaca que o aleitamento materno é a forma mais efetiva de combater a morbimortalidade infantil e desenvolver diversos benefícios para a mãe e o bebê. “A amamentação fortalece o vínculo da mãe com o bebê, melhora a saúde da mulher, promove o crescimento e desenvolvimento saudável da criança e reduz a morbimortalidade infantil”, disse.

Suporte telefônico durante a pandemia

Durante o período de distanciamento social enfrentado no Espírito Santo devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), as doações de leite materno diminuíram e muitas mães ficaram com receio de receber funcionários da Rede Capixaba do Banco de Leite Humano.

A coordenadora do Centro de Referência Estadual de Banco de Leite Humano, Mônica Barros de Pontes, afirma que foi necessário realizar suporte telefônico e ações nas redes sociais para reforçar junto à população o manual de boas práticas da equipe.

Mônica de Pontes lembra que para ser doadora é preciso que a mulher comprove seu estado de saúde com resultados sorológicos que são avaliados por médicos dos Bancos de Leite Humano (BLH), e que a ação foi intensificada no período de pandemia.

“Toda doadora recebe o frasco esterilizado, para reduzir riscos de contaminação. Quando retorna ao BLH os frascos são higienizados e armazenados com temperatura monitorada”, explica a coordenadora.

Como se preparar para retirar o leite humano?

– O leite deve ser retirado depois que o bebê mamar ou quando as mamas estiverem muito cheias.

– Para retirar o leite é importante seguir algumas recomendações que fazem parte da garantia de qualidade do leite humano distribuído aos bebês hospitalizados:

1- Escolha um lugar limpo, tranquilo e longe de animais;

2- Prenda e cubra os cabelos com uma touca ou lenço;

3- Evite conversar durante a retirada do leite ou utilize uma máscara ou fralda cobrindo o nariz e a boca;

4- Lave as mãos e antebraços com água e sabão e seque em uma toalha limpa.

Onde doar?



– Hospital das Clínicas (banco de leite referência) – funciona das 6h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.355, Maruípe.

Contato: (27) 3335-7424

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (banco de leite) – o funcionamento é de domingo a sábado, das 7h às 18 horas (inclusive feriados).

Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, 918, Soteco, Vila Velha.

Contato: (27) 3636-3151

– Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo – HPM (banco de leite) – funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

Endereço: Av. Jouberte de Barros, 555 – Bento Ferreira, Vitória.

Contato: (27) 3636-6568

– Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (banco de leite) – Funciona das 7h às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Rua Anacleto Ramos, 55, Bairro Ferroviários.

Contato: (28) 3526-6199 (28) 3526-6219

– Hospital e Maternidade São José, Colatina (banco de leite) – funciona das 7h às 17h20

Endereço: Ladeira Cristo Rei, Centro, Colatina.

Contato: (27) 2102-2100

– Santa Casa de Misericórdia (banco de leite) – funciona das 7h às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Rua Dr. João dos Santos Neves, 143, Vila Rubim, Vitória.

Contato: (27) 3212-7246

– Pró Matre (posto de coleta) – funciona das 12h às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Endereço: Av. Vitória, 119, Ilha de Santa Maria, Vitória.

Contato: 3232-0020

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes

[email protected]