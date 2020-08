COVID-19 | Novo Mapa de Risco tem São Mateus e 10 municípios em “risco alto”

Segundo a estatal, no primeiro semestre deste ano, a produção média nesses campos foi de 7 mil barris de óleo por dia e 66 mil metros cúbicos diários de gás

A Petrobras anunciou que pretende vender todas as suas participações em um conjunto de cinco concessões de campos terrestres, com instalações integradas, localizado no norte do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (21), a estatal divulgou um teaser detalhando aos possíveis interessados o processo de oferta desses ativos.

O chamado Polo Norte Capixaba, que compreende os campos de Cancã, Cancã Leste, Fazenda Alegre, Fazenda São Rafael e Fazenda Santa Luzia, localiza‐se nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus. O polo possui 269 poços em operação, três estações de tratamento de óleo, quatro estações satélites no campo de Fazenda Alegre e 73,81 km de gasodutos e oleodutos.

O Terminal Norte Capixaba e todas as instalações de produção contidas no ring fence das cinco concessões também fazem parte do polo, além da titularidade de alguns terrenos.

De acordo com a Petrobras, no primeiro semestre deste ano, a produção média nesses campos terrestres foi de 7 mil barris de óleo por dia e 66 mil metros cúbicos diários de gás. A estatal é a operadora nesses campos, com 100% de participação.

A Petrobras alega que a operação está alinhada à sua estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultra profundas.

O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras. De acordo com a estatal, as principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado.

A companhia ressaltou ainda que a divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.

Sindicato é contra a medida

O coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES), Valnisio Hoffmann, afirmou que a medida anunciada pela Petrobras vai prejudicar os trabalhadores que atuam no norte capixaba, especialmente nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus.

“Recebemos esse informe da venda dos ativos no norte capixaba com muita preocupação e revolta. São mais de 150 trabalhadores próprios e mais de 400 trabalhadores terceirizados — isso diretamente. A cadeia envolve mais de 1,5 mil trabalhadores, que direta ou indiretamente prestam serviços para a Petrobras ou para as empresas terceirizadas”, ressaltou.

Segundo Hoffmann, o sindicato atuará, no que lhe for cabível, para tentar impedir essa ação, seja no âmbito jurídico, político, administrativo ou com mobilizações. “Entendemos que o lucro do norte capixaba realmente é pouco para a empresa, mas a função social desse lucro e dessa geração de empregos é incalculável. A Petrobras, infelizmente, vem com uma política de focar no pré-sal, cada vez mais centralizando no Rio de Janeiro e São Paulo, e vai acabar ficando refém do mercado, porque ao apenas produzir e não ter a cadeia, na primeira crise de petróleo a empresa vai quebrar”, afirmou.

O coordenador do Sindipetro destacou ainda que a venda dos campos terrestres pode prejudicar as empresas que vierem a adquirir esses ativos. “Essas empresas que provavelmente comprarão os ativos do norte capixaba não terão muito espaço de negociação e de lucro, porque, na primeira baixa considerável do petróleo, essas empresas não conseguem se manter. Apenas uma empresa do porte da Petrobras é que consegue manter uma quantidade de empregos em meio a uma crise, como foi agora no início do ano, com a guerra entre Rússia e Emirados Árabes. A Petrobras conseguiu se manter sólida”, frisou.

(*Agência Brasil e Folha Vitória)