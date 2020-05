Covid-19: Mortes sobem para 27,8 mil no Brasil; casos passam de 465 mil

GlobalStock/GettyImages/CreativeCommons Estado de São Paulo é o que tem mais mortes e casos confirmados da Covid-19

O Ministério da Saúde atualizou os dados sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil nesta sexta-feira (29). Agora, segundo a pasta, subiu para 27.878 o número de mortes pela doença, sendo 1.124 novos registros. A alta corresponde a um crescimento de 4,2%. Desses 1.124 óbitos, 331 foram nos últimos três dias.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os novos casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil são 26.928, totalizando 465.166. O aumento foi de 6,1%. Já a taxa de letalidade passou de 6,1% para 6%.

No levantamento da pasta desta quinta, o número de óbitos chegou a 26.754, com 1.156 novos registros, um recorde em 24 horas. Já a quantidade de pessoas com a Covid-19 saltou para mais de 438.238, sendo que o aumento foi de 26.417.

São Paulo continua sendo o estado que tem mais mortes, com 7.275 das 27.878 ocorrências. A letalidade é de 7,2% no estado. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro, com 5.079 mortes e letalidade de 10,6%.

No quadro de casos confirmados, São Paulo também lidera a lista. O estado tem 101.556 pessoas infectadas pelo coronavírus. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro, com 47.953 vítimas de contaminação, sendo seguido por Amazonas (38.909), Ceará (38.395) e Pará (36.486).

O estado menos afetado é o Mato Grosso do Sul, que tem registro de 18 mortes e soma 1.356 casos confirmados de contaminações pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, 247.812 pacientes com Covid-19 estão em acompanhamento, 189.476 estão recuperados e 4.245 óbitos ainda estão em investigação.