Covid-19: Mortes sobem para 23,4 mil no Brasil; casos passam de 374 mil

Pixabay/Orna Wachman Brasil já é o segundo país mais atingido pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos

O Ministério da Saúde atualizou os dados sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil nesta segunda-feira (25). Agora, segundo a pasta, subiu para 23.473 o número de mortes pela doença, sendo 807 novos registros. A alta corresponde a um crescimento de 3,6%. Desses 807 óbitos, 270 foram nos últimos três dias.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os novos casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil são 11.687, totalizando 374.898. O aumento foi de 3,2%. Já a taxa de letalidade passou de 6,2% para 6,3%.

No levantamento da pasta deste domingo, o número de óbitos chegou a 22,6 mil, com 653 novos registros. Já a quantidade de pessoas com a Covid-19 saltou para mais de 363,2 mil, sendo que o aumento foi 15,8 mil.

Leia também: “Estamos tranquilos e serenos”, diz Ministério da Saúde sobre uso da cloroquina

São Paulo continua sendo o estado que tem mais mortes, com 6.220 das 23.473 ocorrências. A letalidade é de 6,3% no estado. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro, com 4.105 mortes e letalidade de 10,4%.

Divulgação/Ministério da Saúde Tabela de mortes e casos confirmados de Covid-19 no Brasil

O estado menos afetado pelo novo coronavírus é o Mato Grosso do Sul, que tem 17 mortes registradas e 1.023 casos confirmados de contaminação desde o início da pandemia.

No quadro de casos confirmados, São Paulo também lidera a lista. O estado tem 83.625 pessoas infectadas pelo coronavírus. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro, com 39.298 vítimas de contaminação, sendo seguido por Ceará (36.185), Amazonas (30.282) e Pernambuco (28.366).

Leia também: Covid-19: OMS registra 5,3 milhões de casos e 342 mil mortes no mundo

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 197.592 pacientes com Covid-19 estão em acompanhamento, 153.833 estão recuperados e 3.742 óbitos ainda estão em investigação.