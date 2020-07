Covid-19: mortes no interior de SP ultrapassam as da Grande São Paulo

Após três semanas consecutivas de queda no número de óbitos provocados pelo novo coronavírus, causador da covid-19, o estado de São Paulo voltou a apresentar, na semana passada, aumento no registro de mortes pela doença.

Na semana passada, que corresponde à 29ª Semana Epidemiológica, o total de mortes no estado aumentou 14% em relação à semana anterior. Foram 1.945 óbitos contra 1.706 computadas na 28ª semana. O total da semana passada é recorde desde o início da pandemia.

Nas três semanas anteriores, o número de óbitos vinha caindo no estado de São Paulo. Na 25ª Semana Epidemiológica, foram 1.913 óbitos; na 26ª, 1.769; na 27ª; 1.733; e na 28ª, 1.706.

O coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabbardo, disse que a alta de 14% está dentro das expectativas e é considerada ainda de estabilidade. “Estávamos, há três semanas, com redução no número total de óbitos, mas isso não altera o que imaginávamos desde o início do plano”, afirmou Gabbardo. “Até 15% [de aumento] consideramos como estabilidade.”

Segundo Gabbardo, uma das causas que justificam o comportamento de alta é o aumento do número de casos no interior do estado. “Na última semana, o aumento no interior foi da ordem de 24%, mas são números que, no total, mantêm o estado em situação de estabilidade, dentro da nossa previsão”, afirmou.