Covid-19 matou 57 mil pessoas desde março no Brasil

Em nota à imprensa, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal negou hoje (27) que haja colapso no sistema de saúde local por causa da pandemia de covid-19.

Segundo o comunicado, dos 497 leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) reservados para casos de covid-19 na rede pública do Distrito Federal, 300 estão ocupados. “Nos hospitais particulares, dos 218 leitos disponíveis, 179 estão ocupados.”

A disponibilidade de leitos é monitorada por uma sala de situação criada pelo governo do Distrito Federal (GDF). Os números apurados estão disponíveis na internet.

O posicionamento do GDF ocorre após vazamento de áudio de um cirurgião-geral do Hospital de Base, em que o médico diz que estariam esgotadas as vagas nos hospitais públicos e privados de Brasília por causa da pandemia.

No áudio, o médico fala sobre a necessidade de aumentar o distanciamento social com medidas obrigatórias de confinamento, o chamado lockdown. Em nota, o governo diz que, “até o momento, não há decisão com relação a isso” e que “todas as novas medidas serão informadas por meio de publicações no Diário Oficial do DF.”

De acordo com o painel do Sistema Único de Saúde (SUS), o Distrito Federal acumulava até (26), 41.326 casos de contaminação pela covid-19 e 532 óbitos pela doença desde ço. Só nesta -feira, foram registrados 23 óbitos e 2.455 casos de infecção.