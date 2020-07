Covid-19: Mandetta lamenta 80 mil mortes e é criticado: “tem sangue nas mãos”

José Dias/PR Ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta





O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta , escreveu no Twitter uma mensagem de lamento pelas 80 mil vidas perdidas para o novo coronavírus (sars-cov-2) no Brasil, conforme dados divugados ontem (20). Mandetta ainda defendeu que é preciso tomar as devidas precauções e re speitar o tempo da ciência. No entanto, a fala do ex-ministro não foi bem recebida por seguidores do presidente que o atacaram no mesmo post e o responsabilizaram pelas mortes.





O Brasil tem atualmente 80.251 mortos , de acordo com os números divulgados pelo consórcio de veículos da imprenssa. As declarações de Mandetta no Twitter relembram os eventos qu levaram à sua demissão do governo Bolsonaro. Ao fazer referência a “respeitar o tempo a ciência”, Mandetta mostra que ainda segue a postura de defensor das medidas de distanciamento social e dos pareceres técnicos quanto medicatos e procedimentos a serem adotados contra o vírus, tais ideias levaram a sua demissão, por se opor ao negacionismo da dimensão da crise sanitária do presidente da República.

80000 vidas perdidas. Solidariedade às famílias.Ainda sem testes confiáveis. Ainda sem medicamentos confiáveis. Ainda sem vacinas confiáveis. A alternativa correta é previnir e respeitar o tempo da https://t.co/EJ6P6xFttG puder , #FiqueEmCasa . — Henrique Mandetta (@lhmandetta) July 21, 2020





Mandetta frisou na mensagem que como não há previsão para a distribuição da vacína, que avança nas pesquisas , é preciso se prevenir. O ex-ministro também relembrou aos seus seguidores que não há medicamento comprovadamente eficaz contra a covid-19.