Covid-19: Kátia Abreu faz exames em São Paulo, após testar positivo

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) está internada desde ontem (21) no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para a realização de exames. Segundo a assessoria do hospital não há autorização para divulgar o quadro de saúde da senadora e não há previsão de boletins médicos para hoje. No último dia 17 ela confirmou em sua conta do Twitter que testou positivo para covid-19.

” Depois do 4° teste hoje dia 17 ( o 1° na segunda passada) deu positivo para Covid. Estou passando bem apenas com dores nas costas e um pouco de mal estar. Exame de pulmão está ótimo mostrando a Covid em estágio muito inicial. Insisti nos testes pois 3 da minha equipe deram +. — Kátia Abreu (@KatiaAbreu) November 17, 2020