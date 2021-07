Covid-19: Japeri, no estado do Rio, vacina quem tem 18 anos ou mais

A cidade de Japeri, no estado do Rio de Janeiro, começou hoje (26) a vacinação de pessoas com 18 anos ou mais. É o primeiro município da Baixada Fluminense a incluir esta faixa de idade na campanha de imunização contra a covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde mobilizou sete postos, que funcionarão até sexta-feira (30), das 9h às 16h.

Além desse público-alvo, continua a vacinação em idosos, trabalhadores do setor industrial, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, metroviário, ferroviário, escolar, transporte aéreo e aquaviários; taxistas e motoristas de aplicativos, pessoas em situação de rua; trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; gestantes e puérperas com autorização médica; lactantes, independentemente da idade do bebê; pessoas com comorbidade ou deficiência permanente acima de 18 anos; profissionais de saúde e educação acima de 18 anos; forças de segurança e salvamento, forças armadas e trabalhadores portuários e de indústrias.

As pessoas desses grupos precisam comprovar a categoria na hora que forem se vacinar, seja a de trabalho ou a de doença. Pelos dados da noite da última sexta-feira (23), Japeri tinha vacinado 46% da população adulta com pelo menos a primeira dose.

Quem for se vacinar em um dos sete postos espalhados pela cidade tem que levar a identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência no próprio nome, mas quem não tiver poderá apresentar o comprovante no nome dos pais ou cônjuge, desde que comprove o parentesco. Se não puder comprovar dessa maneira, a prefeitura pede que a pessoa procure a Fundação Leão XIII.