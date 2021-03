Covid-19: homem é preso por suspeita de furtar ventiladores pulmonares

Reprodução Ventiladores pulmonares que foram furtados e apreendidos pela Polícia Civil

A Policia Civil de Cuiabá prendeu um homem nesta quarta-feira (3) por suspeita de furto de dois ventiladores pulmonares usados no tratamento de doentes de Covid-19, além de um monitor multiparâmetro. Os equipamentos eram do Hospital Regional de Cáceres, a 228 km da capital, e foram roubados no dia 25 de janeiro.

Os aparelhos estavam escondidos na casa do suspeitos, em um condomínio no Bairro Jardim Santa Amália, em Cuiabá. Segundo a polícia, no dia do furto, um homem se apresentou no hospital como técnico em manutenção de equipamentos hospitalares. Ele afirmou que faria um orçamento relativo a serviços que seriam prestados ao local.

Quando um funcionário do setor saiu da sala dos equipamentos, foi quando o suposto ladrão agiu, conforme investigação da Delegacia de município e Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

Os policiais acabaram identificando o suspeito e realizando a prisão na cidade de Cáceres. Os aparelhos, porém, foram encontrados em Cuiabá e foram encaminhados à delegacia.

O suspeito responderá em inquérito policial pelo crime de furto mediante fraude. A polícia tenta identificar se haviam outras pessoas envolvidos no crime.