COVID-19 | Governo do ES publica decreto que autoriza realização de testes rápidos em farmácias

O governo do Espírito Santo publicou no Diário Oficial desta terça-feira (26), o decreto que autoriza, em caráter temporário, a realização de testes rápidos de Covid-19 em farmácias.

Para isso, as farmácias deverão seguir uma série de regras, que incluem um cadastro do estabelecimento nas respectivas secretarias municipais de Saúde e a atuação de profissionais específicos para a realização dos testes.

Além disso, os resultados dos testes feitos nas farmácias deverão ser registrados em um sistema informatizado, para que os casos sejam contabilizados pelo governo estadual.

Regras

A realização do teste rápido para a COVID-19 deve ocorrer nas dependências do estabelecimento

As farmácias devem:

possuir licença sanitária vigente com autorização para realização de serviços farmacêuticos; possuir autorização de funcionamento emitida pela Anvisa; se cadastrar junto ao órgão sanitário competente pelo seu licenciamento; possuir área privativa para realização da testagem; disponibilizar ao paciente suspeito máscara cirúrgica e preparação alcoólica a 70% para higiene das mãos;

Deve ser realizada entrevista com o solicitante do teste rápido, visando evidenciar a viabilidade da aplicação do teste.

Cabe ao Farmacêutico Responsável a realização da entrevista.

Para a realização da entrevista, deverão ser respondidas as perguntas presentes na ficha de notificação do sistema de notificação e-SUS VS.

A instrução de uso do teste rápido deve ser considerada na decisão quanto a viabilidade de aplicação do teste, tendo como referência a janela imunológica do paciente.

O paciente que não atender aos requisitos de viabilidade de realização do teste rápido para COVID-19 deve ser orientado quanto ao correto momento de realizar a testagem.

Art.4º Os resultados dos testes rápidos realizados pela farmácia, sejam eles positivos ou negativos, devem ser notificados no mesmo dia de realização do teste por meio da plataforma e-SUS VS que será disponibilizada pela vigilância em saúde do município.

O teste rápido com resultado positivo, deve ter o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, listado no Anexo Único da presente Portaria, fundamentado a partir da Portaria nº 356/GM/ MS, de 11 de março de 2020, obrigatoriamente assinado em duas vias pelo profissional Farmacêutico e pelo paciente, sendo uma via retida e arquivada pelo estabelecimento pelo prazo legal estabelecido para fins de investigação.

A ficha de notificação do Covid-19 constante na plataforma e-SUS VS substituirá a Declaração de Serviço Farmacêutico.

A autorização será encerrada automaticamente a partir do reconhecimento pelo Ministério da Saúde de que não mais se configura a situação de emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.