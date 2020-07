Covid-19: Fiocruz alerta para 2ª onda e diz que situação”não está tranquila”

Agência Brasil Ao menos três estados têm ritmo crescente de casos da Covid-19 novamente





Os estados do Ceará, Maranhão e Rio de Janeiro devem registrar uma segunda onda da Covid-19 após aumento da curva de casos , aponta o Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





O monitoramento da instituição afirma que as três regiões tiveram um pico no número de casos do novo coronavírus entre os dias 1º e 15 de março. O mês de junho até a primeira quinzena de julho, esse número foi reduzido.

Segundo informa de ontem (30), esses números voltaram a crescer, contudo de maneira menor se comparado com o primeiro pico da pandemia . O boletim da Ingofripe contabiliza casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), atualmente relacionada ao novo coronavírus.

Marcelo Gimes, um dos pesquisadores por trás da Infogripe, afirmou que esses números indicam que Brasil “não está em uma situação tranquila”.

“Estamos com uma estimativa de que o número de novos casos semanais pode estar acima do primeiro pico, registrado em maio”, explicou.

Por outro lado, o secretário estadual de Saúde do Rio, Alex Bousquet, afirmou na última quarta (29) que deve fechar os hospitais de campanha da região até o próximo dia 12.

O motivo seria “queda confiável” no número de casos da Covid-19. Bousquet justificou que a decisão é técnica.