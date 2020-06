Covid-19: Federação cancela quatro etapas do Mundial de vôlei de praia

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB, sigla em inglês) cancelou hoje (8) quatro torneios do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). De acordo com nota oficial, deixarão de ocorrer as competições – três estrelas – em Bandar Abbas (Irã) Gold Coast, (Austrália) e Jurmala (Letônia), e também o torneio em Ostrava (República Tcheca), único quatro estrelas. Marcadas inicialmente para março e maio deste ano, as quatro competições já haviam sido adiadas anteriormente.

O calendário da FIVB não prevê disputas para este mês. Em julho está programada a retomada dos jogos em Ljubljana (Eslovênia), com início no dia 30 e término em 2 de agosto. Uma nova atualização do cronograma deverá ser divulgada em agosto, com base em informações das autoridades de saúde.

As inscrições para a temporada 2020/2021 vão começar no final deste mês, porém as datas dos torneios ainda não foram confirmadas. Por enquanto, não há previsão para a realização de eventos – 3, 4 ou 5 estrelas – antes da segunda quinzena de outubro de 2020.

Classificação para a Olimpíada

Ao todo, serão 24 duplas por gênero que disputarão as medalha de ouro nos Jogos de Tóquio. Os 15 primeiros colocados do ranking olímpico – elaborado com base nos eventos do Circuito Mundial – se classificam para os Jogos de Tóquio (Japão), adiados para o ano que vem.

O Brasil já conquistou o número máximo possível de duplas classificadas por um país. Já estão assegurados para representar o país em Tóquio as duplas Ana Patrícia/Rebecca, Ágatha/Duda, Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno Schmidt.

O restante das vagas será destinada ao país-sede, ao campeão do Campeonato Mundial, os campeões das Copas Continentais, sendo cinco vagas, que são distribuídas para cada confederação continental. Por fim, os campeões da Olimpíada de vôlei de praia da FIVB, que é torneio de qualificação, terão acesso a duas vagas.