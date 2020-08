Covid-19 faz mais uma vítima fatal em São Mateus que registra 54 óbitos

Foi confirmada mais uma morte por Coronavírus no início da noite desta quarta-feira (19) em São Mateus, totalizando 54. Os dados são da Vigilância Municipal.

O homem era morador do Bairro Seac (Esplanada), tinha 39 anos. Ele era portador de doença renal crônica e cardiovascular crônica. O óbito ocorreu nesta terça-feira (18), no Hospital Evangélico de Vila Velha e não existe relato de internação na sua ficha. Ele foi confirmado para covid-19 no dia 31 por RT-PCR.

A Vigilância Epidemiológica já entrou em contato com hospital para realizar atualização das informações na ficha.

O Município tem 2.373 casos confirmados, 8.607 notificados, 2.438 descartados, 2.565 são suspeitos em investigação e 1.231 foram encerrados. Há 1.298 casos curados.