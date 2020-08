Covid-19 faz mais 2 vítimas, São Mateus acumula 46 óbitos e 1.680 casos confirmados

São Mateus chegou a 46 óbitos por Coronavírus, com os dois confirmados hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. O Município tem 1.680 casos confirmados. Já são 7.253 casos notificados, destes 2.197 foram descartados, 2.340 são suspeitos em investigação e 1.036 foram encerrados. Devido a uma falha no sistema do e-SUS não foi possível atualizar as curas por bairro.

Um paciente é morador do Bairro Pedra D’água, tinha 41 anos e portava diabete mellitus e imunodeficiência. Estava internado desde quarta-feira (05), foi confirmado covid-19 por meio de exame RT-PCR e veio a óbito nesta segunda (10).

A outra vítima era morador do interior do município, do Distrito de Nestor Gomes, estava internado desde o dia 28, tinha 73 anos portava neoplasia. Foi confirmado para o coronavírus por exame de RT-PCR pós óbito e faleceu na última quinta-feira (06).

O Balneário de Guriri continua liderando com 360 confirmações, 253 curados e 8 mortes. Em segundo lugar vêm o Sernamby com 143 confirmações, 81 curados e 3 óbitos.