Covid-19: EUA registra 87 mil mortes e 1,4 milhão de casos

Número de casos é atualizado diariamente pelo Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC)





Os Estados Unidos sofrem com mais 87 mil mortes e 1,4 milhão de casos confirmados da Covid-19. Os dados, atualizados neste sábado (16), são do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Em comparação com sexta-feira (16), foram registrados 1.325 novos óbitos causadas no país, o que corresponde a um aumento de 1,5% . Mas o ritmo analisado é menor do que o do dia anterior, com crescimento de 2,4%.

Nova York lidera os Estados com maior quantidade de casos em todo o país, totalizando 343.304, com Nova Jersey (143.905 casos) na vice-liderança e Illinois em terceiro lugar (90.369 casos).