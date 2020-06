Covid-19: estado de São Paulo tem 215.793 casos e 12.494 mortes

Reprodução/Instagram Flordelis

Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil nas investigações da morte do pastor Anderson do Carmo , marido da deputada Flordelis (PSD-RJ), afirmaram que a parlamentar tinha um quarto em uma casa de swing no Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo jornal do SBT.

Segundo a publicação, uma empresária de 32 anos que não teve identidade revelada afirmou à polícia que uma mulher que estava com ela em um culto feito pela pastora-deputada reconheceu Flordelis como frequentadora da casa de swing. Ela teria dito, ainda, que a deputada tinha um quarto exclusivo no local.

A mesma testemunha disse, ainda, que quando esteve na casa da pastora viu Flordelis, o marido Anderson, a filha dela, Simone, e o marido da filha dela saindo de um quarto apenas de toalha. Esse mesmo grupo também frequentaria a casa de swing, segundo o testemunho da mulher á polícia.

A morte do pastor Anderson do Carmo ocorreu em junho de 2019 na garagem da casa em que ele morava com Flordelis e os filhos na cidade de Niteroi. Dois dos filhos do casal estão presos pelo crime, que ainda não foi solucionado.